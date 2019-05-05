Семак поблагодарил болельщиков «Зенита» после победы в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак, завоевавший с командой титул чемпиона за три тура до окончания чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), выразил благодарность поклонникам клуба.

«Это не только наша победа, но и наших болельщиков, всего города, который переживал, который любит «Зенит» больше, чем победы. Спасибо огромное городу и нашим болельщикам, которые ездят с нами, приходят и заполняют стадион. Это прекрасно, все мы сейчас рады и счастливы», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

За три тура до окончания чемпионата «Зенит» обеспечил себе первое место в РПЛ. Команда Сергея Семака на девять очков опережает ближайшего преследователя.

Ранее экс-тренер «Зенита» Луческу заявил, что может приехать на празднование чемпионства команды.