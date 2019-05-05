Семак поблагодарил болельщиков «Зенита» после победы в РПЛ
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- РИА Новости
«Это не только наша победа, но и наших болельщиков, всего города, который переживал, который любит «Зенит» больше, чем победы. Спасибо огромное городу и нашим болельщикам, которые ездят с нами, приходят и заполняют стадион. Это прекрасно, все мы сейчас рады и счастливы», — цитирует Семака клубная пресс-служба.
За три тура до окончания чемпионата «Зенит» обеспечил себе первое место в РПЛ. Команда Сергея Семака на девять очков опережает ближайшего преследователя.
Ранее экс-тренер «Зенита» Луческу заявил, что может приехать на празднование чемпионства команды.