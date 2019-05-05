Экс-тренер «Зенита» Луческу заявил, что может приехать на празднование чемпионства команды

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал досрочную победу команды в чемпионате России по футболу.

«Осталось всего три матча, а «Зенит» уже оформил чемпионство! Я слежу за командой и знал об этом. Команда заслужила этот трофей, он был для нее очень важен. Теперь важно достойно выступить в Лиге чемпионов. Я очень рад за клуб. Семак проделал отличную работу», — приводит слова специалиста Sport24.

По его словам, он остался близок к команде после ухода из неё. Он отметил, что он написал поздравления многим игрокам.

«Разговаривал с одним из футболистов о том, чтобы приехать в Санкт-Петербург на празднование чемпионства. Есть вероятность, что я приеду на последний матч сезона», — добавил Луческу.

«Зенит» стал чемпионом страны за три тура до конца первенства. Для сине-бело-голубых это золото стало пятым в истории чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт чемпионский парад 26 мая.