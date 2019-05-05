Ловчев считает, что «Спартак» не сумеет удержать пятое место в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно-белым необходимо приобрести несколько квалифицированных исполнителей.
Ловчев считает, что «Спартак» не сумеет удержать пятое место в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«При всех результатах и нынешней игре именно Кононов будет постепенно делать команду — он уже разобрался во всех футболистах. «Спартаку» нужно несколько квалифицированных исполнителей. Сейчас не думаю, что «Спартак» зацепится за пятое место. Этого больше заслуживает «Арсенал», который, победив «Спартак» со счётом 3:0, очень достойно выглядел и в игре с «Локомотивом», — написал Ловчев в Telegram.

Также бывший игрок «Спартака» поздравил с чемпионством санкт-петербургский «Зенит», который, по его словам, заслуженно стал лучшей командой страны.

Ранее Ловчев выразил мнение, что шансы «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов крайне малы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить