Ловчев считает, что «Спартак» не сумеет удержать пятое место в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно-белым необходимо приобрести несколько квалифицированных исполнителей.

«При всех результатах и нынешней игре именно Кононов будет постепенно делать команду — он уже разобрался во всех футболистах. «Спартаку» нужно несколько квалифицированных исполнителей. Сейчас не думаю, что «Спартак» зацепится за пятое место. Этого больше заслуживает «Арсенал», который, победив «Спартак» со счётом 3:0, очень достойно выглядел и в игре с «Локомотивом», — написал Ловчев в Telegram.

Также бывший игрок «Спартака» поздравил с чемпионством санкт-петербургский «Зенит», который, по его словам, заслуженно стал лучшей командой страны.

Ранее Ловчев выразил мнение, что шансы «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов крайне малы.