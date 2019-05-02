Ловчев считает, что шансы «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов крайне малы

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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение, что у «Ливерпуля» практически нет шансов на выход в финал Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Барселоны» в первом матче полуфинала турнира (0:3).
Ловчев считает, что шансы «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов крайне малы
  • Reuters

«3:1 — это был бы совсем другой расклад перед ответной встречей. Теперь же, будем откровенны, шансы «Ливерпуля» на выход в финал крайне малы», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его мнению, интрига в прошедшем матче умерла не после третьего гола каталонцев, а когда форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах попал в штангу.

«При счёте 1:0 во втором тайме «Ливерпуль» перехватил инициативу. Казалось, что ещё немного, и гости сравняют, но тут второй гол, а вскоре и третий — и игра сделана», — сказал Ловчев.

Ранее сообщалось, что дом футболиста «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем».

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