Ловчев считает, что шансы «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов крайне малы
- Reuters
«3:1 — это был бы совсем другой расклад перед ответной встречей. Теперь же, будем откровенны, шансы «Ливерпуля» на выход в финал крайне малы», — цитирует эксперта «Советский спорт».
По его мнению, интрига в прошедшем матче умерла не после третьего гола каталонцев, а когда форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах попал в штангу.
«При счёте 1:0 во втором тайме «Ливерпуль» перехватил инициативу. Казалось, что ещё немного, и гости сравняют, но тут второй гол, а вскоре и третий — и игра сделана», — сказал Ловчев.
Ранее сообщалось, что дом футболиста «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем».