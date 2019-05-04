Футболист «Арсенала» Джорджевич признался, что его поблагодарили за вклад в чемпионство «Зенита»
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«Сижу ужинаю, а мне звонят из «Зенита». Поздравили с победой. Сказали: «Мы чемпионы! Ты — топ!». За чемпионство поблагодарили», — цитирует форварда «Чемпионат».
По словам Джорджевича, ему звонил экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев. Черногорец также признался, что не знает, останется ли в Туле на следующий сезон.
«Смотрим последние три-четыре игры, а там будет видно. Конкретных вариантов пока нет, с Семаком ещё не общались», — добавил он.
Джорджевич забил один из двух мячей в ворота «Локомотива».
В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.
Команда Сергея Семака на 11 очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на десять очков.
Ранее ХК СКА поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу.