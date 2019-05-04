Футболист «Арсенала» Джорджевич признался, что его поблагодарили за вклад в чемпионство «Зенита»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», заявил, что ему позвонили из петербургской команды после победы «оружейников» над московским «Локомотивом» (2:0) в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которая позволила сине-бело-голубым стать чемпионами страны.

«Сижу ужинаю, а мне звонят из «Зенита». Поздравили с победой. Сказали: «Мы чемпионы! Ты — топ!». За чемпионство поблагодарили», — цитирует форварда «Чемпионат».

По словам Джорджевича, ему звонил экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев. Черногорец также признался, что не знает, останется ли в Туле на следующий сезон.

«Смотрим последние три-четыре игры, а там будет видно. Конкретных вариантов пока нет, с Семаком ещё не общались», — добавил он.

Джорджевич забил один из двух мячей в ворота «Локомотива».

В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.

Команда Сергея Семака на 11 очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на десять очков.

Ранее ХК СКА поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу.