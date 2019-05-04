ХК СКА поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу

Петербургский хоккейный клуб СКА поздравил «Зенит» с досрочным завоеванием золотых медалей чемпионата России по футболу.

«Наши поздравления «Зениту», — говорится в Twitter армейцев.

В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.

Команда Сергея Семака на 11 очков опережает идущий вторым «Локомотив», который уступил в 27-м туре «Арсеналу» (0:2). Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на десять очков.

Ранее в Санкт-Петербурге в честь чемпионства «Зенита» зажгли ростральные колонны.