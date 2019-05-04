В Петербурге в честь чемпионства «Зенита» зажгли ростральные колонны

В Санкт-Петербурге зажгли ростральные колонны в честь досрочной победы «Зенита» в чемпионате России по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

В активе «Зенита» 58 очков, и за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.

Команда Сергея Семака на 11 очков опережает идущий вторым «Локомотив», который уступил в 27-м туре «Арсеналу» (0:2). Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на десять очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков.