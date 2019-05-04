В Германии состоялся первый в истории этап женской гоночной серии W Series

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Британка Джейми Чадвик заняла первое место в гонке первого в истории этапа женской гоночной серии W Series.
В Германии состоялся первый в истории этап женской гоночной серии W Series
  • Reuters

По итогам заезда 20-летняя британка опередила свою соотечественницу Элис Пауэлл. Тройку призёров замкнула представительница Испании Марта Гарсия.

Гоночная серия W Series была основана в октябре 2018 года. Участие в чемпионате принимают только девушки, которые в начале сезона прошли отбор. Все гонщицы выступают на одинаковых болидах. 

Второй этап пройдёт с 17 по 18 мая в бельгийском Зольдере.

Ранее сообщалось, что Чадвик выиграла первую квалификацию в истории женской гоночной серии W Series.

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