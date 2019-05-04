Чадвик выиграла первую квалификацию в истории женской гоночной серии W Series
- Reuters
По итогам заездов, прошедших на трассе в немецком Хоккенхайме, 20-летняя спортсменка показала результат 1 минута 58,864 секунды.
Второе место с отставанием около двух секунд заняла гонщица из Лихтенштейна Фабиана Вольвенд. Тройку замкнула ещё одна представительница Великобритании, Сара Мур.
Первая в истории гонка W Series в рамках этапа в Германии пройдёт 4 мая.
Full qualifying classification. Next up, the race! #WSeries#WRace1pic.twitter.com/Hj38VEaKvu— W Series (@WSeriesRacing) 4 мая 2019 г.
Гоночная серия W Series была основана в октябре 2018 года. Участие в чемпионате принимают только девушки, которые в начале сезона прошли отбор. Все гонщицы выступают на одинаковых болидах.
Ранее Даниил Квят заявил, что испытывал проблемы с болидом во время гонки Гран-при Азербайджана.