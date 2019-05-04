Чадвик выиграла первую квалификацию в истории женской гоночной серии W Series

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Британская гонщица Джейми Чадвик заняла первое место в квалификации первого в истории этапа женской гоночной серии W Series.
Чадвик выиграла первую квалификацию в истории женской гоночной серии W Series
  • Reuters

По итогам заездов, прошедших на трассе в немецком Хоккенхайме, 20-летняя спортсменка показала результат 1 минута 58,864 секунды.

Второе место с отставанием около двух секунд заняла гонщица из Лихтенштейна Фабиана Вольвенд. Тройку замкнула ещё одна представительница Великобритании, Сара Мур.

Первая в истории гонка W Series в рамках этапа в Германии пройдёт 4 мая.

Гоночная серия W Series была основана в октябре 2018 года. Участие в чемпионате принимают только девушки, которые в начале сезона прошли отбор. Все гонщицы выступают на одинаковых болидах. 

Ранее Даниил Квят заявил, что испытывал проблемы с болидом во время гонки Гран-при Азербайджана.

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