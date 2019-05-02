Квят заявил, что испытывал проблемы с болидом во время гонки Гран-при Азербайджана

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Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что у него были проблемы со скоростью и сцеплением во время гонки Гран-при Азербайджана.

«Мы потеряли сцепление на старте гонки, это было неожиданно. Та ситуация стала для нас словно предупреждением, тогда мы подумали, что что-то не так. Скорость по-прежнему была не такой, чтобы догнать «Макларен», хотя мы боролись. Нам нужно понять, почему мы были конкурентоспособны во время практики и квалификации, а затем потеряли скорость во время гонки», — цитирует Квята Motorsport.

Также российский гонщик добавил, что пока не знает, что именно произошло с машиной, но надеется, что команда сумеет это выяснить.

Ранее сообщалось, что Квят стартовал шестым на Гран-при Азербайджана, но сошёл с гонки из-за ошибки Риккардо.

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