«Бавария» победила «Ганновер» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Ганновером» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принесли голы Роберта Левандовски, Леона Горецки и Франка Рибери.

«Ганновер» ответил голом Жонатаса, реализовавшего пенальти на 51-й минуте и спустя четыре минуты удалённого с поля за вторую жёлтую карточку по ходу встречи.

«Бавария» с 74 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, на четыре очка опережая дортмундскую «Боруссию», у которой ещё одна игра в запасе. «Ганновер» с 18 очками остался на последнем, 18-м месте.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива».