«Бавария» победила «Ганновер» в матче Бундеслиги
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Баварии» принесли голы Роберта Левандовски, Леона Горецки и Франка Рибери.
«Ганновер» ответил голом Жонатаса, реализовавшего пенальти на 51-й минуте и спустя четыре минуты удалённого с поля за вторую жёлтую карточку по ходу встречи.
«Бавария» с 74 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, на четыре очка опережая дортмундскую «Боруссию», у которой ещё одна игра в запасе. «Ганновер» с 18 очками остался на последнем, 18-м месте.
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