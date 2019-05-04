Сборная Белоруссии пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею

Сборная Белоруссии обеспечила себе место в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею 2020 года.

Это стало известно после того, как белорусская команда сыграла вничью 2:2 со сборной Казахстана в матче предпоследнего тура чемпионата мира среди команд первого дивизиона.

Сборная Белоруссии набрав 10 очков занимает первое место в группе, и не опустится ниже второго места, которое, как и первое, гарантирует путёвку в элиту на следующий сезон.

Мировое первенство 2020 года пройдёт в Швейцарии.

Ранее сборная Казахстана обеспечила себе место в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею 2020 года.