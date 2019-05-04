Сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею

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Сборная Казахстана обеспечила себе место в элитном дивизионе на чемпионате мире по хоккею 2020 года.
Сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею
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Это стало известно по итогам матча предпоследнего тура чемпионата мира среди команд первого дивизиона Латвия — Южная Корея, который завершился победой прибалтийцев со счётом 2:1.

Таким образом сборная Казахстана, набравшая 9 очков не опустится ниже второго места в группе, которое также как и первое — гарантирует путёвку в элиту на следующий сезон.

Всего сборная Казахстана восемь раз выступала в элитном дивизионе, в последний раз — в 2016 году.

Ранее стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура против команды Финляндии.

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