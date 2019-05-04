Парфёнов: «Спартак» свой шанс использовал, а «Урал» — нет

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Спартака» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Парфёнов: «Спартак» свой шанс использовал, а «Урал» — нет
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Матч получился интересным, обе команды шли в атаку и создали много моментов. «Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов. В концовке не хватило нам того, за счёт чего выиграл «Спартак», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

«Урал» проиграл «Спартаку» со счётом 0:1 и за три тура до завершения сезона занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.

Ранее Олег Кононов заявил, что доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Уралом».

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