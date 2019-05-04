Кононов доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Уралом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кононов доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Уралом»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В первую очередь, я доволен организацией каждого игрока, доволен командной игрой, которую мы показали», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Он отметил, что игра была очень интересной, поскольку обе команды активно шли в атаку и создавали опасные моменты.

«Но мы были ближе к победе, каждый игрок выложился на всю», — добавил специалист.

«Спартак» обыграл «Урал» со счётом 1:0 и за три тура до завершения сезона занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.

Ранее сообщалось, что Александр Ломовицкий получил сотрясение мозга в матче РПЛ с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить