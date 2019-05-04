Кононов доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Уралом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первую очередь, я доволен организацией каждого игрока, доволен командной игрой, которую мы показали», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Он отметил, что игра была очень интересной, поскольку обе команды активно шли в атаку и создавали опасные моменты.

«Но мы были ближе к победе, каждый игрок выложился на всю», — добавил специалист.

«Спартак» обыграл «Урал» со счётом 1:0 и за три тура до завершения сезона занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.

Ранее сообщалось, что Александр Ломовицкий получил сотрясение мозга в матче РПЛ с «Уралом».