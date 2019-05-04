Бах не исключил, что турнир по боксу на ОИ может провести альтернативная AIBA организация

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение о ситуации с проведением турнира по боксу на предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Бах не исключил, что турнир по боксу на ОИ может провести альтернативная AIBA организация
  • Reuters

«Мы хотим, чтобы бокс сохранил статус олимпийского вида спорта и чтобы турнир по боксу на Олимпийских играх в Токио состоялся. Вопрос, который стоит перед нами: кто его будет организовывать? Будет это AIBA, или нам придётся искать другие варианты?» — приводит слова Баха Reuters.

Он отметил, что ответ на данный вопрос дадут результаты расследования, которые МОК проводит в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

«Организация спортивных мероприятий не ракетостроение. Думаю, мы сможем решить вопрос», — добавил глава МОК.

В ноябре 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Играх 2020 года до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA.

Ранее стало известно, когда МОК примет решение по статусу AIBA.

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