Президент «Барселоны» считает, что Месси может играть до 45 лет

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Глава «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу заявил, что в клубе готовятся к завершению эпохи Лионеля Месси, однако сам он считает, что аргентинец может играть до 45 лет, если пожелает.
Президент «Барселоны» считает, что Месси может играть до 45 лет
  • Reuters

«Он может играть до 45 лет, кто знает? Мы знаем, что он будет играть три, четыре или пять лет — столько, сколько пожелает. Мы готовимся к завершению его эпохи, но не думаю, что день его ухода из футбола близок», — цитирует Бертомey The Guardian.

Также президент «Барселоны» добавил, что, несмотря на свой исключительный талант, Месси всегда играет на команду.

Ранее сообщалось, что Месси вновь стал самым обсуждаемым футболистом мира.

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