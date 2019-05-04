Президент «Барселоны» считает, что Месси может играть до 45 лет
- Reuters
«Он может играть до 45 лет, кто знает? Мы знаем, что он будет играть три, четыре или пять лет — столько, сколько пожелает. Мы готовимся к завершению его эпохи, но не думаю, что день его ухода из футбола близок», — цитирует Бертомey The Guardian.
Также президент «Барселоны» добавил, что, несмотря на свой исключительный талант, Месси всегда играет на команду.
Ранее сообщалось, что Месси вновь стал самым обсуждаемым футболистом мира.