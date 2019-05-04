Президент «Барселоны» считает, что Месси может играть до 45 лет

Глава «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу заявил, что в клубе готовятся к завершению эпохи Лионеля Месси, однако сам он считает, что аргентинец может играть до 45 лет, если пожелает.

«Он может играть до 45 лет, кто знает? Мы знаем, что он будет играть три, четыре или пять лет — столько, сколько пожелает. Мы готовимся к завершению его эпохи, но не думаю, что день его ухода из футбола близок», — цитирует Бертомey The Guardian.

Также президент «Барселоны» добавил, что, несмотря на свой исключительный талант, Месси всегда играет на команду.

Ранее сообщалось, что Месси вновь стал самым обсуждаемым футболистом мира.