Гурейро считает, что противостояние Медведевой и Загитовой раздули журналисты

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Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальной паре с Тиффани Загорски, считает, что противостояния между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой не существует.
Гурейро считает, что противостояние Медведевой и Загитовой раздули журналисты
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Это несуществующее противостояние раздули журналисты. Сейчас все только лишь думают, как хайпануть. И никто не вспомнил, как Загитова и Медведева отлично общались на Олимпиаде. Мы там были и всё видели своими собственными глазами: Алина с Женей в Пхёнчхане не расставались, везде появлялись вместе», — сказал Гурейро в интервью «Советскому спорту».

Также фигурист добавил, что с Загитовой сложно конкурировать, когда она чисто катает свою программу.

Ранее Гурейро заявил, что хоккеист Александр Овечкин мог бы стать великим фигуристом.

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