Гурейро считает, что противостояние Медведевой и Загитовой раздули журналисты

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальной паре с Тиффани Загорски, считает, что противостояния между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой не существует.

«Это несуществующее противостояние раздули журналисты. Сейчас все только лишь думают, как хайпануть. И никто не вспомнил, как Загитова и Медведева отлично общались на Олимпиаде. Мы там были и всё видели своими собственными глазами: Алина с Женей в Пхёнчхане не расставались, везде появлялись вместе», — сказал Гурейро в интервью «Советскому спорту».

Также фигурист добавил, что с Загитовой сложно конкурировать, когда она чисто катает свою программу.

Ранее Гурейро заявил, что хоккеист Александр Овечкин мог бы стать великим фигуристом.