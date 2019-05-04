Гурейро считает, что противостояние Медведевой и Загитовой раздули журналисты
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«Это несуществующее противостояние раздули журналисты. Сейчас все только лишь думают, как хайпануть. И никто не вспомнил, как Загитова и Медведева отлично общались на Олимпиаде. Мы там были и всё видели своими собственными глазами: Алина с Женей в Пхёнчхане не расставались, везде появлялись вместе», — сказал Гурейро в интервью «Советскому спорту».
Также фигурист добавил, что с Загитовой сложно конкурировать, когда она чисто катает свою программу.
Ранее Гурейро заявил, что хоккеист Александр Овечкин мог бы стать великим фигуристом.