Гурейро считает, что Овечкин мог бы стать великим фигуристом

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Российский фигурист Джонатан Гурейро считает, что хоккеист сборной России Александр Овечкин мог бы построить успешную карьеру в фигурном катании.
Гурейро считает, что Овечкин мог бы стать великим фигуристом
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Овечкин может всё, он уникум! Он наверняка смог бы добиться серьёзных успехов, например в футболе. А насчёт фигурного катания, думаю, если бы захотел, сумел бы стать великим фигуристом», — цитирует Гурейро «Советский спорт».

Также фигурист признался, что с недавних пор на тренировках начал играть в хоккей с тренерами и партнёршей Тиффани Загорски.

Ранее сообщалось, как сборная России готовится к чемпионату мира по хоккею.

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