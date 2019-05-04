Гурейро считает, что Овечкин мог бы стать великим фигуристом
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- РИА Новости
«Овечкин может всё, он уникум! Он наверняка смог бы добиться серьёзных успехов, например в футболе. А насчёт фигурного катания, думаю, если бы захотел, сумел бы стать великим фигуристом», — цитирует Гурейро «Советский спорт».
Также фигурист признался, что с недавних пор на тренировках начал играть в хоккей с тренерами и партнёршей Тиффани Загорски.
Ранее сообщалось, как сборная России готовится к чемпионату мира по хоккею.