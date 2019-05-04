Адвокат Барик рассказал о планах защиты Кокорина и Мамаева после оглашения приговора

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий в суде интересы Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что сторона защиты может подать апелляцию на решение суда, если вердикт её не устроит.

«После оглашения приговора будем обсуждать позицию с подзащитными, принимать дальнейшие решения. Возможно, подадим апелляцию, если приговор нас не устроит. В случае подачи апелляционной жалобы адвокатами приговор не считается вступившим в силу пока Мосгорсуд не рассмотрит апелляцию. Потому, если суд выберет в качестве наказания реальный срок, а мы подадим жалобу, ребята продолжат сидеть в СИЗО и не будут переведены в тюрьму», — цитирует Барика Sport24.

Также адвокат добавил, что суд планирует провести последнее слушание 6 мая и огласить приговор 8 мая.

Ранее сообщалось, что говорят в футбольных кругах о судебном процессе над Кокориным и Мамаевым.