ЦСКА поздравил с днём рождения экс главного тренера команды Слуцкого
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- globallookpress.com
«Один из наиболее титулованных тренеров в истории ЦСКА, рекордсмен по числу матчей во главе красно-синих Леонид Слуцкий отмечает сегодня свой день рождения. Поздравляем легенду армейского клуба!» — гласит сообщение в Twitter-аккаунте ЦСКА.
За семь лет работы с московской командой Слуцкий завоевал семь трофеев: три чемпионских титула, а также по два Кубка и Суперкубка России.
Ранее сообщалось, что вратарь «Витесса» покинет команду из-за конфликта со Слуцким.