ЦСКА поздравил с днём рождения экс главного тренера команды Слуцкого

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Московский ЦСКА поздравил с днём рождения нынешнего наставника нидерландского «Витесса» Леонида Слуцкого, возглавлявшего армейцев с 2009 по 2016 год.
ЦСКА поздравил с днём рождения экс главного тренера команды Слуцкого
  • © Niels Boersema/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Один из наиболее титулованных тренеров в истории ЦСКА, рекордсмен по числу матчей во главе красно-синих Леонид Слуцкий отмечает сегодня свой день рождения. Поздравляем легенду армейского клуба!» — гласит сообщение в Twitter-аккаунте ЦСКА.

За семь лет работы с московской командой Слуцкий завоевал семь трофеев: три чемпионских титула, а также по два Кубка и Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что вратарь «Витесса» покинет команду из-за конфликта со Слуцким.

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