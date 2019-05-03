СМИ: Вратарь «Витесса» покинет команду из-за конфликта со Слуцким

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Голкипер Эдуардо покинет нидерландский клуб по окончании текущего сезона из-за разногласий с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
СМИ: Вратарь «Витесса» покинет команду из-за конфликта со Слуцким
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Как сообщает AD, конфликт между тренером и футболистом случился после того, как на одной из тренировок команды Эдуардо не поздоровался со Слуцким. После этого вратарь лишился места в стартовом составе.

Эдуардо находится в «Витессе» по арендному соглашению. Права на 36-летнего футболиста принадлежат лондонскому «Челси».

Ранее сообщалось, что «Витесс» забил два мяча «Аяксу», а это не удалось сделать даже «Ювентусу».

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