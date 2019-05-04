Путин отметил рост числа любителей хоккея в регионах России

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Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги среди любительских команд в Сочи, отметив рост популярности данного вида спорта в регионах страны.
Путин отметил рост числа любителей хоккея в регионах России
  • © РИА Новости

«Отрадно, что движение любителей и поклонников хоккея в нашей стране с каждым годом укрепляет свой потенциал, сегодня охватывая большинство российских регионов. Создаются новые команды, открываются новые молодёжные и детские секции. Такие результаты были достигнуты во многом благодаря огромной, востребованной работе талантливых, энергичных и увлечённых людей — участников Ночной хоккейной лиги, их стремлению содействовать развитию массового спорта в России», — цитирует российского лидера сайт Кремля.

Также Путин пожелал участникам фестиваля удачи и всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что Путин рекомендовал ОКР обеспечить участие всех российских спортсменов в Олимпиаде-2020.

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