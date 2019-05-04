«Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Фрэттином и Кормье

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» усилился дуэтом нападающих из «Барыса» — Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье.

Как сообщает официальный сайт «Ак Барса», клуб заключил контракты сроком на один год с нападающими Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье. В прошлом сезоне оба игрока выступали в составе казахстанского «Барыса».

Фрэттин в прошлом сезоне провёл 52 игры в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 39 очков (17 + 22). Статистика в плей-офф — 12 матчей и 11 баллов (9 + 2).

Кормье отыграл 56 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 40 очков (18 + 22). В плей-офф Кубка Гагарина канадец провёл 11 матчей, сумев набрать 4 балла (1 + 3).

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