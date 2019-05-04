«Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Фрэттином и Кормье

Короткая ссылка
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» усилился дуэтом нападающих из «Барыса» — Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье.
«Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Фрэттином и Кормье
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт «Ак Барса», клуб заключил контракты сроком на один год с нападающими Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье. В прошлом сезоне оба игрока выступали в составе казахстанского «Барыса».

Фрэттин в прошлом сезоне провёл 52 игры в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 39 очков (17 + 22). Статистика в плей-офф — 12 матчей и 11 баллов (9 + 2).

Кормье отыграл 56 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 40 очков (18 + 22). В плей-офф Кубка Гагарина канадец провёл 11 матчей, сумев набрать 4 балла (1 + 3).

Ранее сообщалось, что хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить