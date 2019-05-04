СМИ: Хави претендует на должность главного тренера «Бетиса»
- globallookpress.com
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
Как сообщает sport.es, 39-летний Хави начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА. Руководство клуба испанской Примеры «Бетис» считает бывшего капитана «Барселоны» идеальным кандидатом на пост наставника клуба.
Нынешний главный тренер команды Кике Сетьен покинет клуб в ближайшее межсезонье. В таблице чемпионата Испании «Бетис» занимает 12-е место после 35 туров.
Ранее Вальверде заявил, что Хави обладает нужными навыками для должности тренера «Барселоны».