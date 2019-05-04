СМИ: Хави претендует на должность главного тренера «Бетиса»

По информации испанской прессы, экс-футболист «Барселоны» Хави, объявивший о завершении карьеры игрока, может возглавить севильский «Бетис».

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Как сообщает sport.es, 39-летний Хави начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА. Руководство клуба испанской Примеры «Бетис» считает бывшего капитана «Барселоны» идеальным кандидатом на пост наставника клуба. Нынешний главный тренер команды Кике Сетьен покинет клуб в ближайшее межсезонье. В таблице чемпионата Испании «Бетис» занимает 12-е место после 35 туров. Ранее Вальверде заявил, что Хави обладает нужными навыками для должности тренера «Барселоны».