Вальверде заявил, что Хави обладает нужными навыками для должности тренера «Барселоны»
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«Не знаю, является ли он самым лучшим, но он один из лучших в истории футбола. Думаю, что все ждут от Хави начала тренерской карьеры. У него есть всё для того, чтобы в один день возглавить «Барселону», — цитирует Вальверде Marca.
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави объявил о завершении профессиональной карьеры 2 мая. Экс-футболист заявил, что намерен стать тренером.
Ранее сообщалось, что бывший капитан «Барселоны» Хави объявил о завершении карьеры.