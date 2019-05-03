Вальверде заявил, что Хави обладает нужными навыками для должности тренера «Барселоны»

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что бывший футболист команды Хави, объявивший о завершении профессиональной карьеры, имеет всё необходимое для того, чтобы возглавить клуб в будущем.
Вальверде заявил, что Хави обладает нужными навыками для должности тренера «Барселоны»
  • © Yangyuanyong/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не знаю, является ли он самым лучшим, но он один из лучших в истории футбола. Думаю, что все ждут от Хави начала тренерской карьеры. У него есть всё для того, чтобы в один день возглавить «Барселону», — цитирует Вальверде Marca.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави объявил о завершении профессиональной карьеры 2 мая. Экс-футболист заявил, что намерен стать тренером.

Ранее сообщалось, что бывший капитан «Барселоны» Хави объявил о завершении карьеры.

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