Бывший капитан «Барселоны» Хави объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник и капитан «Барселоны» Хави, который сейчас выступает за катарский «Аль-Садд», объявил о завершении спортивной карьеры.

«Это мой последний сезон в качестве игрока. Но я с нетерпением жду возможности посмотреть, что ждёт меня как тренера. То, чего я достиг за последние два десятилетия, было привилегией, поэтому я считаю своим долгом передать этот опыт», — приводит слова Хави AS.

Хави является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 1998 по 2015 год и в составе которой восемь раз выиграл чемпионат Испании, три раза — Кубок и шесть раз — Суперкубок страны. В его активе также четыре победы в Лиге чемпионов и по две в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В 2015 году он перешёл в «Аль-Садд», с которым стал чемпионом Катара, а также завоевал три победы в Кубке страны.

Вместе со сборной Испании, в составе которой он провёл 133 матча, Хави выиграл ЧМ-2019, а также чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.

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