Дина Аверина победила в многоборье на тестовых соревнованиях Европейских игр

Российская гимнастка Дина Аверина показала лучший результат в многоборье на тестовых соревнованиях Европейских игр в Минске.

Дина Аверина победила в многоборье с результатом 89,300 балла. Второе место должно было достаться её сестре Арине (86,950), однако по правилам соревнования на пьедестал может подняться только одна спортсменка от страны. Потому серебряная медаль досталась местной гимнастке Алине Горносько, а бронза — румынке Андреа Вердес. Об этом сообщает РИА Новости.

Европейские игры в столице Белоруссии пройдут 21—30 июня.

Ранее сообщалось, что гимнастка Боциева сбила пешехода в Москве.