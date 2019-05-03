Гимнастка Боциева сбила пешехода в Москве

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Чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Гимнастка Боциева сбила пешехода в Москве
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает Пятый канал, ДТП произошло на улице Крылатские Холмы в Москве. Боциева находилась за рулём автомобиля белого цвета и сбила мужчину, который побежал за своей собакой, находясь в 12 метрах от пешеходного перехода. Видео было опубликовано Telegram-каналом Mash.

По информации источника, пострадавший госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом груди.

Ранее президент клуба «Аланьяспор» рассказал о причинах ДТП, в котором погиб футболист Шурал.

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