Российский боец Ибрагимов подписал контракт с UFC

Россиянин Хадис Ибрагимов подписал контракт на четыре поединка с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Сегодня я подписал контракт с UFC, лучшей организацией по смешанным единоборствам, и официально стал бойцом UFC! Спасибо всем, кто поддерживал меня и помог достичь этой цели», — написал спортсмен в Instagram.

Ибрагимов подписал контракт с UFC на четыре боя. Всего в ММА 23-летний спортсмен провёл восемь поединков, в каждом из которых одержал победу.

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