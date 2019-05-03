Российский боец Ибрагимов подписал контракт с UFC

Короткая ссылка
Россиянин Хадис Ибрагимов подписал контракт на четыре поединка с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Российский боец Ибрагимов подписал контракт с UFC
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сегодня я подписал контракт с UFC, лучшей организацией по смешанным единоборствам, и официально стал бойцом UFC! Спасибо всем, кто поддерживал меня и помог достичь этой цели», — написал спортсмен в Instagram.

Ибрагимов подписал контракт с UFC на четыре боя. Всего в ММА 23-летний спортсмен провёл восемь поединков, в каждом из которых одержал победу.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что попытается вновь получить американскую визу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить