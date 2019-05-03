Отец Нурмагомедова заявил, что попытается вновь получить американскую визу

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Абдулманап Нурмагомедов попытается вновь получить визу в США, которая ранее была аннулирована.
Отец Нурмагомедова заявил, что попытается вновь получить американскую визу
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Буду вновь подавать документы и бороться до конца», — сказал Абдулманап Нурмагомедов ТАСС.

По словам Нурмагомедова-старшего, его виза была аннулирована ранее. В 2018 году отец чемпиона UFC подавал документы на визу, однако получил отказ. Свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября в ОАЭ.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что войдёт в тренерский штаб женской сборной России по борьбе.

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