Отец Нурмагомедова заявил, что попытается вновь получить американскую визу

Абдулманап Нурмагомедов попытается вновь получить визу в США, которая ранее была аннулирована.

«Буду вновь подавать документы и бороться до конца», — сказал Абдулманап Нурмагомедов ТАСС.

По словам Нурмагомедова-старшего, его виза была аннулирована ранее. В 2018 году отец чемпиона UFC подавал документы на визу, однако получил отказ. Свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября в ОАЭ.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что войдёт в тренерский штаб женской сборной России по борьбе.