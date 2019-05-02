Отец Нурмагомедова заявил, что войдёт в тренерский штаб женской сборной России по борьбе
- РИА Новости
«Там работают мои друзья, я готов помочь спортсменкам согнать вес, поставить выносливость и «физику», — цитирует специалиста ТАСС.
По его словам, именно этих аспектов не хватает женской национальной команде. Он добавил, что также будет исполнять роль консультанта.
«Там есть свои тренеры на ковре, у меня другая задача», — сказал Нурмагомедов.
Ранее отец Нурмагомедова ответил на вопрос о допинге в UFC.