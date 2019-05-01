Отец Нурмагомедова ответил на вопрос о допинге в UFC

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что может сразу понять, какой спортсмен принимает допинг.

«Я сразу могу увидеть, кто принимает допинг. Есть ли такие сейчас в UFC? Очень мало. Все, кто был под подозрением, уже попались. Россияне, которые попались, были предупреждены мной. Они насмехались и говорили, что абсолютно «чистые». Время показало, что я был прав», — сказал Нурмагомедов-старший на YouTube-канале Octagon TV.

Он также ответил на вопрос, следит ли за рационом питания своего сына.

«У Хабиба другой допинг — аварский хинкал, курдюк, мясо, мёд, орехи, чёрная икра. В этом плане мы для здорового питания ничего не жалеем. Алкоголь? Никогда не сталкивались ни отец, ни сын. В семье этого никогда не было».

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, когда его сын завершит карьеру.

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