Георгиев сыграет в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с командой Финляндии

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев сыграет в матче Еврохоккейтура против сборной Финляндии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), перед матчем Еврохоккейтура против Финляндии главный тренер сборной Илья Воробьёв произведёт кадровые изменения во вратарской позиции. Вместо Андрея Василевского с первых минут выйдет Александр Георгиев.

Матч Россия — Финляндия состоится 4 мая в чешском городе Брно.

Ранее сообщалось, что Воробьёв заявил о возможном прибытии ещё одного игрока НХЛ в состав сборной России.