Георгиев сыграет в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с командой Финляндии
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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), перед матчем Еврохоккейтура против Финляндии главный тренер сборной Илья Воробьёв произведёт кадровые изменения во вратарской позиции. Вместо Андрея Василевского с первых минут выйдет Александр Георгиев.
Матч Россия — Финляндия состоится 4 мая в чешском городе Брно.
Ранее сообщалось, что Воробьёв заявил о возможном прибытии ещё одного игрока НХЛ в состав сборной России.