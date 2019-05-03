Георгиев сыграет в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с командой Финляндии

Короткая ссылка
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев сыграет в матче Еврохоккейтура против сборной Финляндии.
Георгиев сыграет в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с командой Финляндии
  • © Gavin Baker/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), перед матчем Еврохоккейтура против Финляндии главный тренер сборной Илья Воробьёв произведёт кадровые изменения во вратарской позиции. Вместо Андрея Василевского с первых минут выйдет Александр Георгиев.

Матч Россия — Финляндия состоится 4 мая в чешском городе Брно.

Ранее сообщалось, что Воробьёв заявил о возможном прибытии ещё одного игрока НХЛ в состав сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить