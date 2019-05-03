Фигуристка Леонова: не вышла бы на лёд в наряде Туктамышевой

Короткая ссылка
Вице-чемпионка мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала выступления Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой в откровенных нарядах во время произвольных программ.
Фигуристка Леонова: не вышла бы на лёд в наряде Туктамышевой
  • © AFP

«Не хочу осуждать Елизавету Туктамышеву, но я бы не вышла на лёд в подобном наряде. Да мне бы и муж не разрешил, необязательно открывать всё. У Жени Медведевой розовый костюм всё, что нужно, прикрывает. Не скажу, что это выглядит вульгарно. Но, если честно, розовый цвет мне не нравится, я бы такой костюм не надела. Разве что дома, перед мужем», — цитирует 28-летнюю спортсменку «Экспресс-газета».

Алёна Леонова состоит в браке с фигуристом Антоном Шулеповым.

Ранее фигурист Ригини рассказал о работе в качестве бармена и продавца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить