Фигуристка Леонова: не вышла бы на лёд в наряде Туктамышевой

Вице-чемпионка мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала выступления Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой в откровенных нарядах во время произвольных программ.

«Не хочу осуждать Елизавету Туктамышеву, но я бы не вышла на лёд в подобном наряде. Да мне бы и муж не разрешил, необязательно открывать всё. У Жени Медведевой розовый костюм всё, что нужно, прикрывает. Не скажу, что это выглядит вульгарно. Но, если честно, розовый цвет мне не нравится, я бы такой костюм не надела. Разве что дома, перед мужем», — цитирует 28-летнюю спортсменку «Экспресс-газета».

Алёна Леонова состоит в браке с фигуристом Антоном Шулеповым.

Ранее фигурист Ригини рассказал о работе в качестве бармена и продавца.