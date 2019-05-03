Кучеров о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: мне вообще без разницы

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Бывший нападающий московского ЦСКА Никита Кучеров, который выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассказал, как относится к завоеванию армейцами Кубка Гагарина.
Кучеров о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: мне вообще без разницы
  • © Claus Andersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Мне вообще без разницы. У меня есть свой клуб. Игроки ЦСКА молодцы, победили. Наверное, тем и интересна НХЛ, что ты никогда не знаешь, чего ожидать. В КХЛ более понятно, кто лидер и кто пройдёт дальше», — цитирует форварда «Чемпионат».

При этом он отметил, что порадовался за бывших одноклубников и поздравил их с чемпионством.

«Я только читал немного, счёт видел. Не очень тяжело им оказалось», — добавил Кучеров.

В минувшем сезоне ЦСКА выиграл финальную серию плей-офф КХЛ у омского «Авангарда» со счётом 4:0 и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. 

Ранее «Ак Барс» получил у ЦСКА права на Ожиганова в обмен на Секача.

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