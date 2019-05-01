«Ак Барс» получил у ЦСКА права на Ожиганова в обмен на Секача

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Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого в казанский клуб перешли права на защитника Игоря Ожиганова, а московский клуб пополнил свой состав нападающим Иржи Секачем.
«Ак Барс» получил у ЦСКА права на Ожиганова в обмен на Секача
  • ©cska-hockey.ru

Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Секач провёл в казанском клубе три сезона, в последнем из которых сыграл 64 матча и набрал 48 (24 + 24) очков.

Ожиганов в настоящее время играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто Мейпл Лифс», в составе которого в свой дебютный сезон провёл 53 матча, записав в свой актив 7 (3 + 4) очков при общем показателе полезности «0».

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