«Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками

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Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» объявил об уходе из команды семерых игроков.
«Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения не были продлены с защитниками Всеволодом Сорокиным, Дмитрием Калининым, Михаилом Григорьевым,  нападающими Беном Максвеллом, Артёмом Ворониным, Максимом Трунёвым, Энвером Лисиным.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял седьмое место в Западной конференции КХЛ и пробился в первый раунд плей-офф, где уступил петербургскому СКА.

Ранее «Металлург» объявил об уходе Мэтта Эллисона и ещё девяти игроков.

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