«Металлург» объявил об уходе Эллисона и ещё девяти игроков
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Как сообщает пресс-служба клуба, в связи с истечением контрактов команду покинут Никита Бобряшов, Михал Булирж, Александр Игошев, Ииро Пакаринен, Яков Рылов, Ник Шор и Мэтт Эллисон.
Отмечается, что Денис Платонов, соглашение которого также истекло, останется в системе клуба в качестве ассистента главного тренера молодёжной команды, а Артём Загидулин и Андрей Чибисов продолжат карьеру в НХЛ.
По итогам минувшего сезона «Металлург» занял третье место Восточной конференции КХЛ и пробился в первый раунд плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».
Ранее сообщалось, что «Трактор» не стал продлевать контракты с 14 хоккеистами.