«Металлург» объявил об уходе Эллисона и ещё девяти игроков

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Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил об уходе из команды 10 игроков.
«Металлург» объявил об уходе Эллисона и ещё девяти игроков
  • ©metallurg.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, в связи с истечением контрактов команду покинут Никита Бобряшов, Михал Булирж, Александр Игошев, Ииро Пакаринен, Яков Рылов, Ник Шор и Мэтт Эллисон.

Отмечается, что Денис Платонов, соглашение которого также истекло, останется в системе клуба в качестве ассистента главного тренера молодёжной команды, а Артём Загидулин и Андрей Чибисов продолжат карьеру в НХЛ.

По итогам минувшего сезона «Металлург» занял третье место Восточной конференции КХЛ и пробился в первый раунд плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».

Ранее сообщалось, что «Трактор» не стал продлевать контракты с 14 хоккеистами.

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