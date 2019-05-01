«Металлург» объявил об уходе Эллисона и ещё девяти игроков

Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил об уходе из команды 10 игроков.

Как сообщает пресс-служба клуба, в связи с истечением контрактов команду покинут Никита Бобряшов, Михал Булирж, Александр Игошев, Ииро Пакаринен, Яков Рылов, Ник Шор и Мэтт Эллисон.

Отмечается, что Денис Платонов, соглашение которого также истекло, останется в системе клуба в качестве ассистента главного тренера молодёжной команды, а Артём Загидулин и Андрей Чибисов продолжат карьеру в НХЛ.

По итогам минувшего сезона «Металлург» занял третье место Восточной конференции КХЛ и пробился в первый раунд плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».

Ранее сообщалось, что «Трактор» не стал продлевать контракты с 14 хоккеистами.