Шлеменко объяснил, почему считает Андраде неудобным соперником
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- РИА Новости
«Стилистически он неудобен всем. Очень неудобный боец. Работает коряво. Непредсказуемый. Причём, как показал бой с Мартыновым, бьёт он очень жёстко. Поэтому он крайне неудобен», — приводит слова россиянина «Советский спорт».
По словам экс-чемпиона Bellator, на данный момент ему удобнее всего выступать против борцов, так как он прибавил в этом аспекте.
«Именно с такими корявыми, жёсткими и прущими бойцами, как Андраде, у меня уже давно не было боёв», — добавил Шлеменко.
На счету Шлеменко 57 побед и 12 поражений, в то время как Андраде выиграл 20 поединков и в семи боях потерпел неудачу.
Противостояние Шлеменко и Андраде станет главным событием турнира RCC 6, который состоится 4 мая в Челябинске.
Ранее боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде.