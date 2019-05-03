Шлеменко объяснил, почему считает Андраде неудобным соперником

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объяснил, почему бразилец Вискарди Андраде, с которым он встретится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), является для него неудобным соперником.

«Стилистически он неудобен всем. Очень неудобный боец. Работает коряво. Непредсказуемый. Причём, как показал бой с Мартыновым, бьёт он очень жёстко. Поэтому он крайне неудобен», — приводит слова россиянина «Советский спорт».

По словам экс-чемпиона Bellator, на данный момент ему удобнее всего выступать против борцов, так как он прибавил в этом аспекте.

«Именно с такими корявыми, жёсткими и прущими бойцами, как Андраде, у меня уже давно не было боёв», — добавил Шлеменко.

На счету Шлеменко 57 побед и 12 поражений, в то время как Андраде выиграл 20 поединков и в семи боях потерпел неудачу.

Противостояние Шлеменко и Андраде станет главным событием турнира RCC 6, который состоится 4 мая в Челябинске.

Ранее боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде.