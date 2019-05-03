Боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что завершил подготовку к предстоящему бою с бразильцем Вискарди Андраде, который состоится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).

«Моя подготовка уже закончена. Многое сделали. Просто ждём», — приводит слова россиянина «Советский спорт».

Шлеменко отметил, что этот бой является очень важным для его карьеры, а самого Андраде он считает серьёзным соперником.

«Он побеждал двух российских бойцов (Гасана Умалатова и Сергея Мартынова). Соответственно, имеет опыт поединков с нашими бойцами. В последнем бою он показал себя с лучшей стороны: приехал, акклиматизировался, хорошо восстановился», — добавил Шлеменко.

На счету Шлеменко 57 побед и 12 поражений, в то время как Андраде выиграл 20 поединков и в семи боях потерпел неудачу.

Противостояние Шлеменко и Андраде станет главным событием турнира RCC 6, который состоится 4 мая в Челябинске.

Ранее Шлеменко назвал Оверима удобным соперником для Волкова.