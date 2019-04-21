Шлеменко назвал Оверима удобным соперником для Волкова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что его коллеге Александру Волкову будет проще бороться с Алистаром Оверимом, нежели Алексею Олейнику, который проиграл голландцу нокаутом на турнире UFC Fight Night 149.

«Мне кажется, что Оверим удобный соперник для Волкова. Александр выше ростом, что уже нивелирует главный козырь Оверима — удары коленями. Он не дотянется до головы Волкова. Это был бы интересный бой», — цитирует Шлеменко «Советский спорт».

Также боец ММА добавил, что Оверим не обладает хорошей борцовской техникой, чтобы создать проблемы Волкову.

Ранее сообщалось, что боец MMA Шлеменко выразил уверенность в победе Оверима над Олейником.