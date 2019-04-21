Шлеменко назвал Оверима удобным соперником для Волкова

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что его коллеге Александру Волкову будет проще бороться с Алистаром Оверимом, нежели Алексею Олейнику, который проиграл голландцу нокаутом на турнире UFC Fight Night 149.
Шлеменко назвал Оверима удобным соперником для Волкова
  • РИА Новости

«Мне кажется, что Оверим удобный соперник для Волкова. Александр выше ростом, что уже нивелирует главный козырь Оверима — удары коленями. Он не дотянется до головы Волкова. Это был бы интересный бой», — цитирует Шлеменко «Советский спорт».

Также боец ММА добавил, что Оверим не обладает хорошей борцовской техникой, чтобы создать проблемы Волкову.

Ранее сообщалось, что боец MMA Шлеменко выразил уверенность в победе Оверима над Олейником.

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