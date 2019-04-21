Шлеменко назвал Оверима удобным соперником для Волкова
- РИА Новости
«Мне кажется, что Оверим удобный соперник для Волкова. Александр выше ростом, что уже нивелирует главный козырь Оверима — удары коленями. Он не дотянется до головы Волкова. Это был бы интересный бой», — цитирует Шлеменко «Советский спорт».
Также боец ММА добавил, что Оверим не обладает хорошей борцовской техникой, чтобы создать проблемы Волкову.
Ранее сообщалось, что боец MMA Шлеменко выразил уверенность в победе Оверима над Олейником.