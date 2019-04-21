Боец MMA Шлеменко заявил, что был уверен в победе Оверима над Олейником

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировала поражение соотечественника Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

«Если вы посмотрите мой прогноз, то я говорил, что всё так и закончится — колени Оверима будут большой проблемой для Олейника. Но всё же надеялся, что за счёт хорошего плана на бой, тактики Алексею удастся победить. К сожалению, не получилось», — цитирует спортсмена «Советский спорт».

Он также не считает, что Олейник делал ставку только на начало боя, когда ему удалось провести несколько атак. Тем не менее Шлеменко выразил мнение, что соотечественнику не хватило ударного опыта, чтобы развить успех. Оверим же, по его мнению, воспользовался своей сильной стороной — ударом коленями, а Олейник был в этом плане очень удобен для представителя Нидерландов.

«Он ниже ростом и при атаке наклоняется вперёд. Такой соперник удобен для ударов с коленей. Что мы и увидели — два удара коленями в голову стали очень чувствительными для Алексея. После этого он упал, и сопернику оставалось только его добить», — добавил Шлеменко.

Ранее Оверим заявил, что не хотел драться с Олейником.