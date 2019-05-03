Нападающий СКА Кузьменко оценил прошедший сезон КХЛ

Нападающий СКА Андрей Кузьменко в беседе с газетой «Известия» оценил прошедший сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По словам спортсмена, он начал сезон не так, как надо было.

«И не получились у меня игры со «Спартаком» в плей-офф. А если говорить о команде в целом, то ей не всегда везло, не получалось реализовывать моменты. В первых двух играх со «Спартаком» где-то подводила самоуверенность. Но это опыт — надо через него проходить», — заявил он.

Как отметил Кузьменко, в следующем году ему нужно будет иначе готовиться к такой важной части сезона, как плей-офф.

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