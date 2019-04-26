Капитан ЦСКА Андронов рассказал об эмоциях после победы в Кубке Гагарина

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Капитан хоккейного ЦСКА Сергей Андронов в беседе с газетой «Известия» рассказал об эмоциях после победы в Кубке Гагарина.
Капитан ЦСКА Андронов рассказал об эмоциях после победы в Кубке Гагарина
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Можно сказать, что эйфория, которая была сразу после завоевания трофея, отошла. Но сохраняется очень хорошее настроение, приятно, что у нас всё получилось», — заявил он.

По его словам, ночь после финальной игры прошла очень весело, они праздновали всей командой.

Что касается мотивации на следующий сезон, то Андронов отметил, что «аппетит приходит во время еды».

«Так что сейчас у меня ещё больше мотивации выигрывать и дальше», — сказал он.

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал победу своей команды заслуженной и рассказал, что во всех играх финала у его подопечных не было весомого преимущества над «Авангардом».

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