Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба коллектива, Свитов поблагодарил за всё болельщиков команды, а также персонал, руководство клуба и партнёров по команде.
«Это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в «Ак Барс», доверили почетную обязанность — быть капитаном команды. Желаю клубу всего наилучшего и новых больших побед», — сказал Свитов.
Форвард выступал за казанцев с 2013 года. За это время он сыграл 333 матча, в которых набрал 114 очков (51 гол + 63 результативные передачи). В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2017/18.
Ранее экс-хоккеист «Ак Барса» Алексей Потапов подписал контракт с «Авангардом».
Спасибо за всё, капитан! 💪— ХК Ак Барс (@hcakbars) 3 мая 2019 г.
Александр Свитов покидает «Ак Барс» после шести лет в Казани. За эти годы Александр стал для всех нас образцом мужественности, самоотдачи, бескомпромиссного стремления к победам и внёс огромный вклад в завоевание Кубка Гагарина в сезоне 17/18 🏆 pic.twitter.com/qxUDyDyVWX