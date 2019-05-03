Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду

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Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» объявил об уходе нападающего и капитана команды Александра Свитова.
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба коллектива, Свитов поблагодарил за всё болельщиков команды, а также персонал, руководство клуба и партнёров по команде.

«Это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в «Ак Барс», доверили почетную обязанность — быть капитаном команды. Желаю клубу всего наилучшего и новых больших побед», — сказал Свитов.

Форвард выступал за казанцев с 2013 года. За это время он сыграл 333 матча, в которых набрал 114 очков (51 гол + 63 результативные передачи). В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2017/18.

Ранее экс-хоккеист «Ак Барса» Алексей Потапов подписал контракт с «Авангардом».

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