Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду

Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» объявил об уходе нападающего и капитана команды Александра Свитова.

Как сообщает пресс-служба коллектива, Свитов поблагодарил за всё болельщиков команды, а также персонал, руководство клуба и партнёров по команде.

«Это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в «Ак Барс», доверили почетную обязанность — быть капитаном команды. Желаю клубу всего наилучшего и новых больших побед», — сказал Свитов.

Форвард выступал за казанцев с 2013 года. За это время он сыграл 333 матча, в которых набрал 114 очков (51 гол + 63 результативные передачи). В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2017/18.

Ранее экс-хоккеист «Ак Барса» Алексей Потапов подписал контракт с «Авангардом».