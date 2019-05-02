Экс-хоккеист «Ак Барса» Потапов подписал контракт с «Авангардом»
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.
Отмечается, что «ястребы» заключили с игроком соглашение на два сезона.
Потапов выступал за «Ак Барс» с 2017 по 2019 год. В составе коллектива из столицы Татарстана он стал обладателем Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Потапов сыграл 53 матча и набрал 19 очков, забросив девять шайб и сделав десять результативных передач.
Ранее ХК «Сочи» объявил о подписании хоккеиста сборной Швеции.