Экс-хоккеист «Ак Барса» Потапов подписал контракт с «Авангардом»

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Бывший нападающий казанского «Ак Барса» Алексей Потапов стал игроком омского «Авангарда».
Экс-хоккеист «Ак Барса» Потапов подписал контракт с «Авангардом»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.

Отмечается, что «ястребы» заключили с игроком соглашение на два сезона.

Потапов выступал за «Ак Барс» с 2017 по 2019 год. В составе коллектива из столицы Татарстана он стал обладателем Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Потапов сыграл 53 матча и набрал 19 очков, забросив девять шайб и сделав десять результативных передач.

Ранее ХК «Сочи» объявил о подписании хоккеиста сборной Швеции.

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