Канадский эксперт о голе Панарина: четыре судьи проморгали этот момент

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри высказался об эпизоде с шайбой нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в ворота «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Подобные эпизоды должны быть доступны для видеопросмотра! Шайба вылетела в сетку, после этого забивают гол, который засчитали», — сказал эксперт в эфире Sportsnet.

По его мнению, при такой игре любое изменение в счёте может кардинально поменять ход матча.

«Четыре судьи проморгали этот момент! Подобное мы видели в финале Кубка Стэнли — 2006 между «Каролиной» и «Эдмонтоном», и все помнят, к чему это привело», — добавил Черри.

За несколько секунд до взятия ворот шайба коснулась натянутой за оградительным стеклом сетки. По этой причине несколько игроков «Брюинз» остановились, но арбитры не заметили произошедшего, из-за чего игра продолжилась.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 4:1.

Ранее НХЛ объяснила, почему была засчитана шайба Панарина в матче с «Бостоном».