Канадский эксперт о голе Панарина: четыре судьи проморгали этот момент
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«Подобные эпизоды должны быть доступны для видеопросмотра! Шайба вылетела в сетку, после этого забивают гол, который засчитали», — сказал эксперт в эфире Sportsnet.
По его мнению, при такой игре любое изменение в счёте может кардинально поменять ход матча.
«Четыре судьи проморгали этот момент! Подобное мы видели в финале Кубка Стэнли — 2006 между «Каролиной» и «Эдмонтоном», и все помнят, к чему это привело», — добавил Черри.
За несколько секунд до взятия ворот шайба коснулась натянутой за оградительным стеклом сетки. По этой причине несколько игроков «Брюинз» остановились, но арбитры не заметили произошедшего, из-за чего игра продолжилась.
Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 4:1.
Ранее НХЛ объяснила, почему была засчитана шайба Панарина в матче с «Бостоном».