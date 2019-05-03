СМИ: «Атлетико» заинтересован в приобретении футболиста «Манчестер Сити» Отаменди
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Об этом сообщает AS.
По информации издания, испанцы рассматривают игрока к качестве замены Диего Годину и Лукасу Эрнандесу, которые летом покинут команду. Отмечается, что спортивный директор «Атлетико» уже выходил на контакт с агентом Отаменди Жорже Мендешем.
В текущем сезоне Отаменди сыграл 31 матч и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением голкипера «Атлетико» Облака.