СМИ: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Облака

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с кадровыми изменениями во вратарской позиции.

По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения словенского вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака и готов заплатить €120 млн отступных.

В составе «красных дьяволов» голкипер может заменить Давида де Хеа. Испанец в последнее время допустил несколько результативных ошибок, а его контракт заканчивается в 2020 году.

Ранее сообщалось, что МЮ и «Челси» сыграли вничью в центральном матче 36-го тура АПЛ.