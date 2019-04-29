СМИ: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Облака
- Reuters
По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения словенского вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака и готов заплатить €120 млн отступных.
В составе «красных дьяволов» голкипер может заменить Давида де Хеа. Испанец в последнее время допустил несколько результативных ошибок, а его контракт заканчивается в 2020 году.
Ранее сообщалось, что МЮ и «Челси» сыграли вничью в центральном матче 36-го тура АПЛ.