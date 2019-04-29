СМИ: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Облака

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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с кадровыми изменениями во вратарской позиции.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Облака
  • Reuters

По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения словенского вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака и готов заплатить €120 млн отступных.

В составе «красных дьяволов» голкипер может заменить Давида де Хеа. Испанец в последнее время допустил несколько результативных ошибок, а его контракт заканчивается в 2020 году.

Ранее сообщалось, что МЮ и «Челси» сыграли вничью в центральном матче 36-го тура АПЛ.

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